Det sa Røste då han tysdag møtte media ved målområdet for langrenn i Holmenkollen under endå ein kaotisk dag med hektisk møteverksemd.

Då var det gått ein halvtime sidan Det internasjonale skiforbundet (FIS) kunngjorde avgjerda om å stengje ute Russland og Kviterussland frå konkurransane sine.

– Eg er først og fremst glad for at FIS har landa på denne bodskapen. Så må eg vere ærleg på at det har teke for lang tid. Men det får vi ta med i evalueringa. No må vi sjå framover, sa Røste, som også er styremedlem i FIS.

– Det har vore forholdsvis hektiske dagar, også for oss. Det er viktig å minne om kva dette handlar om, og det er uretten som blir påført det ukrainske folket. Vi har alle den djupaste medkjensla.

FIS venta lenge før det tysdag valde å gå for linja til ei rekkje andre forbund: Å utelate utøvarar frå Russland og Kviterussland på bakgrunn av invasjonen i Ukraina. Avgjerda kom etter eit ekstrainnsett styremøte.

Røste gjekk via det nasjonale forbundet sitt imot FIS. Skiforbundet valde å gi russiske og kviterussiske utøvarar startnekt tidlegare tysdag.

