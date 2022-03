Putin mistar svart belte i taekwondo

sport

Putin har hatt mastergrada i kampsporten sidan november 2013, men no blir ribba han for beltet. Det internasjonale taekwondoforbundet (WT) skriv i ei fråsegn at «fred er viktigare enn triumfar».

I tillegg blir det opplyst at ingen russiske eller kviterussiske utøvarar kan konkurrere under dei nasjonale flagga sine i WT-regi.

Putin fekk i helga suspendert tittelen sin som ærespresident i Det internasjonale judoforbundet.

Det var natt til torsdag at Putin erklærte russisk invasjon i Ukraina. I etterkant har han og Russland vorte møtt med fleire sanksjonar.

(©NPK)