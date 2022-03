Markering for Ukraina i verdscupen i skyting – russar på pallen

sport

Russarane som er på plass i Kairo får delta i stemnet, men utan nasjonsnemning. Russlands skyttarforbund har samtidig kunngjort at det frå 18. mars vil avstå frå å sende utøvarar til internasjonale stemne. Det er samtidig med at EM i luftvåpen i Noreg blir innleidd.

Under verdscupstemnet i Kairo vart det måndag kveld halde ei markering til støtte for Ukraina. Dei åtte norske pistol- og rifleskyttarane og fire leiarar var blant dei mange som deltok. Bodskapen var «Skyting for sport, ikkje for krig», med eit ønske om fred i Ukraina.

Til stades var òg den russiske presidenten i Det internasjonale skyttarforbundet, Vladimir Lisin. Han offentleggjorde i helga at EM i august vil bli flytta frå Russland til eit anna land.

Dei norske nådde ikkje opp i øvingane på tysdag. Ole-Harald Aas vart nummer 19 i luftpistol for menn, Ann Helen Aune nummer 68 i luftpistol for kvinner. Det vart indisk siger for menn ved Chaudhary Saraubh, medan Tsjernousov vart nummer tre. Greske Anna Korakaki vann kvinneklassen.

Måndag kom Jenny Stene til semifinale i luftrifle, medan andre norske vart utslått i kvalifisering.

