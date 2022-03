Kviterussland droppar Drammen-sprinten

sport

Rennsjef Arne Madsen stadfestar Kviterusslands forfall overfor Drammens Tidende.

– Dette har berre komme elektronisk gjennom systemet. Vi har ikkje fått nokon annan beskjed enn at dei har trekt påmeldinga si og framkomsten sin, seier Madsen.

På spørsmål om han trur Russland kjem til å gjere som kviterussarane, svarer Madsen slik:

– Det er i aller høgaste grad grunn til å tru at dei vil gjere det same, ja.

Madsen legg til at han er glad for at Kviterussland har trekt seg. Landet har vorte fordømt for rolla si i Russlands invasjon av Ukraina.

– Det er eit steg i absolutt rett retning. Det er dette vi har ønskt og pusha på heile vegen. Det er godt at dette skjer og at det no byrjar å losne. Det er på høg tid, men det er ein situasjon vi skulle vore forutan, seier Madsen.

Skiforbundet gjorde det laurdag klart at russiske og kviterussiske skiløparar ikkje er ønskte til verdscupkonkurransane i Drammen og Holmenkollen, men førebels har ikkje Det internasjonale skiforbundet (FIS) lukka døra for Russland.

