Koronasmitte i Noregs langrennsstropp – alle herresprintarane har testa positivt

sport

Det opplyser Skiforbundet i ei pressemelding. På elitelaget i sprint er Klæbo, Erik Valnes, Pål Golberg, Håvard Solås Taugbøl og Sindre Bjørnestad Skar.

– Alle løparane på Menn Elite Sprint har dessverre testa positivt. Det vert no jobba med å kartleggje situasjonen, og om han kan ha konsekvensar for eventuelt fleire løparar som deltok i verdscupen i Lahti førre helg. Det vil med dette utgangspunkt bli gjort endringar i uttaka til både Drammen og Holmenkollen, og vi vil gi oppdateringar så snart vi har ein betre oversikt over situasjonen, skriv forbundet.

Det skal gå sprintrenn i Drammen allereie torsdag. Tolv norske herreløparar er tekne ut til rennet i utgangspunktet.

(©NPK)