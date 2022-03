FIS snur – kastar ut Russland og Kviterussland resten av sesongen

sport

Det opplyser FIS-styret etter eit ekstraordinært møte tysdag ettermiddag. Snuoperasjonen kjem etter at forbundsleiinga har vorte pressa frå mange ulike hald, blant dei Skiforbundet.

– For å sørgje for tryggleiken til alle utøvarar i FIS-konkurransar har FIS-styret einstemmig bestemt, i tråd med IOCs tilråding, at ingen russiske eller kviterussiske utøvarar skal delta i FIS-konkurransar på noko nivå til og med slutten av 2021/22-sesongen, skriv forbundet.

Den internasjonale olympiske komiteen (IOC) bad måndag alle forbund om å ekskludere Russland og Kviterussland frå kommande internasjonale konkurransar. Etter det valde mellom anna fotballforbunda Fifa og Uefa å gå for full utestenging.

Det same har vore haldninga til fleire tonegivande skiforbund. Forbunda i Noreg, Sverige og Finland sende måndag eit felles brev til FIS-leiinga, der det sterkt vart oppmoda til at skitoppane følgjer opp vedtaket frå IOC.

Letta Røste

Tysdag bestemde Skiforbundet seg òg for å trasse FIS og stengje ute alle russiske og kviterussiske utøvarar frå dei kommande verdscupkonkurransane i langrenn, hopp, kombinert og alpint i Noreg.

FIS-styret hadde inntil tysdag stått fast på at utøvarar ikkje skal påleggjast startnekt som følgje av Russlands krigføring i Ukraina. Men til slutt måtte dei gi etter for det massive presset og kritikken frå mange hald.

– FIS-styret tek ikkje lett på avgjerda om å nekte utøvarar deltaking i konkurransar, og vi kan berre gjere det i samsvar med FIS-statuttane, som seier at «FIS skal opptre politisk nøytralt», heiter det vidare.

Skiforbundet seier seg «letta» over FIS' avgjerd.

– Dette har vi i skiforbundet jobba intenst for dei siste døgna, og eg er svært glad for at styret i Det internasjonale skiforbundet no har konkludert med at Russland og Kviterussland blir utestengt frå kommande arrangement, seier skipresident og FIS-styremedlem Erik Røste.

Reiser heim

Det var frå før klart at dei russiske langrennsløparane onsdag reiser heim til Russland etter å ha fått beskjed om startnekten i Noreg.

Det skal arrangerast verdscuprenn i langrenn både i Drammen og Holmenkollen i dagane som kjem. I tillegg skal det avviklast Raw Air-turnering i hopp for menn og kvinner.

Alpinistane skal på si side kjempe om verdscuppoeng i Kvitfjell, medan kombinertløparane òg skal til Holmenkollen.

