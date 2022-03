Dansk avis: Rosenborg låner Ajax-unggut

sport

Dansken fekk debuten for Ajax i serieopninga i årets sesong, men sidan har han figurert sporadisk på benken for den nederlandske storklubben, samtidig som han har spelt for U21-laget til klubben.

Den offensive midtbanespelaren har spelt tolv kampar for juniorlaget, og han står med tre skåringar og tre målgivande pasningar.

I Rosenborg vil han ifølgje B.T. blir gjenforeina med danske Carlo Holse, som han har spelt saman med både på aldersbestemte landslag og i FC Københavns juniorlag.

Adresseavisen skriv at Jensen var tilskodar under Rosenborgs treningskamp mot Byåsen tysdag ettermiddag.

(©NPK)