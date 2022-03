Östersund seier nei til verdscupavslutninga likevel

sport

For ei snau veke sidan gjorde arrangørane i Östersund det klart at det ikkje var aktuelt å ta over verdscupavslutninga, etter at Det internasjonale skiforbundet (FIS) gjorde det klart at det ikkje kunne gjennomførast i russiske Tjumen.

Den gong grunngav dei valet om å seie nei til arrangementet med at FIS var for seine med å gi dei oppdraget. Tidleg tysdag ettermiddag gjekk likevel kommunedirektør Anders Wennberg ut og sa at Östersund likevel var høgaktuell som arrangør for renna.

Det skjedde etter at FIS stengde ute russiske og kviterussiske utøvarar.

– Det er nokre økonomiske vilkår som ikkje er klare enno, men eg reknar med at det kjem i orden, sa han til Dagens Nyheter.

Få timar seinare snudde situasjonen endå ein gong. Ifølgje styreleiar Anders Sundin i Östersund skiløparklubb vart tida for knapp.

– Vi kjempa hardt i fleire dagar for å få budsjettet til å gå opp, men til slutt måtte vi innsjå at tida ikkje strekk til, seier han i ei pressemelding, ifølgje nyheitsbyrået TT.

(©NPK)