Östersund kan likevel ta over verdscupavslutninga i langrenn

For ei snau veke sidan gjorde arrangørane i Östersund det klart at det ikkje var aktuelt å ta over verdscupavslutninga, etter at Det internasjonale skiforbundet (FIS) gjorde det klart at det ikkje kunne gjennomførast i russiske Tjumen.

Den gong grunngav dei valet om å seie nei til arrangementet med at FIS var for seine med å svare for seg.

Etter at FIS tysdag stengde ute russiske og kviterussiske utøvarar av renna, har situasjonen endra seg.

– Vi kjem til å jobbe for å få arrangementet, seier kommunedirektør i Östersund, Anders Wennberg, til Dagens Nyheter.

– Det er nokre økonomiske vilkår som ikkje er klare enno, men eg reknar med at det kjem i orden, seier han.

Styreleiar i Östersunds skiløparklubb Anders Sundin seier at det er ein del usikre faktorar som må takast omsyn til og at det ikkje er klart enno.

