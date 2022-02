Ulvang saknar FIS-avgjerd: – Vil ikkje ha russarar på start

sport

Ulvang, som leier langrennskomiteen i FIS, liker ikkje at eigen organisasjon ikkje har stengt ute russiske utøvarar hittil.

– Eg synest ikkje vi skal ha russarar på start. Ukraina er medlem av FIS, og dei er under angrep. Vi kan ikkje ha det slik at dei som blir skotne på, flyktar heim for å krige, men at dei som skyt, får gå, seier Ulvang til NRK.

I helga gjekk Skiforbundet ut med ei melding om at dei ikkje ønskjer russiske utøvarar i verdscuprenn og meisterskap på norsk jord i mars.

– Det er ei avgjerd som FIS burde teke. Når dei ikkje tek ho, er det vi (Noreg), som eig arrangementet, som må ta ho. Om FIS er usamd i avgjerda, kan dei ta frå oss verdscupen, det er ein risiko vi bør ta. Då vil vi òg tvinge FIS til ei aktiv handling, påpeikar Ulvang.

Ulvang opplyser at han ikkje har vorte spurt om situasjonen som leiar for langrennskomiteen.

