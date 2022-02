Thingnes Bø avsluttar verdscupsesongen

sport

Det opplyser Skiforbundet i ei pressemelding.

Thingnes avsluttar dermed konkurransesesongen. Ifølgje forbundet er det «en helhetsvurdering av totalbelastningen de siste årene» som gjer at stryningen no vel å ta ein tidleg ferie.

– Både fysisk og mentalt har det siste året vore ekstra utfordrande med tanke på smittevern og optimalisering mot OL. Sidan sist OL i 2018 har det ikkje vore rom for ein lang pause, og derfor tek eg meg fri no, slik at eg er klar og topp motivert for dei fire neste åra fram mot OL i Anterselva i 2026, seier Thingnes Bø i ei fråsegn.

Han tok fire gull og éin bronse i OL i Beijing i februar.

Tre verdscuprundar står att av inneverande sesong. Thingnes Bø ligg på femteplass samanlagt.

(©NPK)