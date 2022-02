Tap for Deila i sesongopninga

sport

Den tidlegare Manchester United-stjerna Javier Hernández vart helten då han hamra inn matchvinnarskåringa. Mexicanaren fekk ballen inne i feltet for han drog av ein forsvarar og sette ballen i motsett hjørne.

Deilas mannskap kom til kampen etter å ha avansert til kvartfinalen i den nordamerikanske Meisterligaen, men fekk ikkje den beste starten i ligaen etter fjorårets suksess.

I desember tok Deila New York City til topps i Major League Soccer for første gong i klubbens historie. Trenaren frå Telemark har leidd laget i to år.

– Dei spelar i Meisterligaen, så det er tre uverkeleg poeng. Vi vil ikkje tenkje at vi er dei beste, men vi tek det steg for steg. Vi har ein veldig audmjuk haldning, sa matchvinnar Hernández etter kampen.

(©NPK)