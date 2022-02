sport

Solberg, Marit Røsberg Jacobsen og Emilie Hovden var opphavleg med i troppen, men blir ikkje med på flyet sørover til Podgorica.

Inn kjem Vipers-duoen Andrea Austmo Pedersen (målvakt) og Tuva Ulsaker Høve.

Til oppgjeret i Larvik søndag er målvakt Katrine Lunde tilgjengeleg. Dei to kampane blir spelte for to av laga som skal spele EM i november, men allereie er kvalifiserte.

(©NPK)