Solbakken om Fifa-toppane: – Dei mest inkompetente av dei inkompetente

Det er i eit intervju med TV 2 at Solbakken rettar hard kritikk mot president Gianni Infantino og dei andre Fifa-toppane, som han beskriv som «dei mest inkompetente av dei inkompetente».

Sanksjonane på søndag, som inneber at Russland skal spele under «nøytralt» namn og flagg, møter inga forståing hos sjefen for dei norske fotballherrane.

– Det føyer seg inn i rekkja av det Infantino og gjengen hans driv med. Eg trur dei kjem til å bli pressa hardt her, med dei scenane som går føre seg no, og det heltemotet det ukrainske folket og presidenten deira viser. Så eg trur ikkje det er nokon veg utanom å stengje dei ute (Russland), seier Solbakken til TV 2.

Han meiner Russlands invasjon i Ukraina bør føre til at alle russiske lag blir utestengde frå internasjonale turneringar.

– Uefa får litt den same problemstillinga som Fifa. Kva med dei russiske klubbane som er igjen i dei europeiske turneringane? Dei bør òg lide same lagnad. Sjølvsagt er det russiske klubbar, leiarar, trenarar og spelarar som set seg opp mot det Putin gjer, og som er motstandarar av krigen, men når verdsbiletet er som det er, må Russland isolerast frå verdssamfunnet. Idrett og fotball skal behandlast med same alvor.

