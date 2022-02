Medvedev offisielt ny verdseinar i tennis

sport

Etter at Djokovic rauk ut av ATP 500-turneringa i Dubai sist veke, vart det klart at Medvedev ville overta statusen som verdseinar når rankinga vart oppdatert måndag. Som følgje av at Djokovic mista poenga sine frå fjorårets siger i Grand Slam-turneringa Australian Open, kunne Medvedev rykkje forbi.

Russaren har no 150 poeng ned til toar Djokovic. Serbaren har vore verdseinar samanhengande sidan 3. februar 2020. Totalt har han vore 361 veker på toppen av rankinga, fleire veker enn nokon annan mann.

Medvedev vart måndag den 27. mannlege verdseinaren sidan rankinga vart innført i 1973, men berre den femte dei siste 18 åra. Djokovic, Roger Federer, Rafael Nadal og Andy Murray har monopolisert posisjonen sidan då.

Casper Ruud har måtta stå over to turneringar på rad den siste tida på grunn av problem med ein strekk i magen. Han beheld likevel åttandeplassen etter den siste oppdateringa.

