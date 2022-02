Medium: Spartak Moskva blir kasta ut av Europaligaen

sport

Det rapporterer fleire medium, blant dei Bild og Sky Sports i Tyskland. Utkastinga er ein reaksjon på Russlands invasjon av Ukraina, men er enno ikkje kunngjort av Det europeiske fotballforbundet (Uefa).

– Vi forventar at kampane blir avlyste. Vi har full tiltru til Uefa og avgjerda deira, seier administrerande direktør Oliver Mintzlaff i RB Leipzig til DPA.

Spartak Moskva er per no det einaste russiske laget som er igjen i turneringar i Uefa-regi denne sesongen. Moskva-laget vart direkte klar for åttedelsfinalen som gruppevinnar i haust. Førre veke vart Zenit St. Petersburg slått ut av Europaligaen i første runde i cupspelet.

Leipzig og Spartak skulle i utgangspunktet ha møttest i Tyskland 10. mars med returkamp ei veke seinare. Som ein konsekvens av utkastinga får RB Leipzig fri veg til kvartfinalen, ifølgje Bild.

