Medium: Fifa vil stengje ute Russland

sport

Både Reuters, BBC og det tyske nyheitsbyrået DPA siterer ikkje namngitte kjelder på at ei utestenging er like om hjørnet.

Ein eksklusjon vil bety at Russland vil bli nekta å spele omspelskampar mot Sverige, Polen og Tsjekkia om ein plass i Qatar-VM til hausten.

AFP melde tidlegare måndag at det var samtalar på «høgt nivå» om ei utestenging av Russland på grunn av krigføringa i landet i Ukraina.

Fifa vedtok så seint som søndag ikkje å ekskludere Russland no. Fifa bestemde då at Russland måtte spele kampane sine på nøytral bane, og at det ikkje skulle brukast russiske flagg eller at nasjonalsongen skulle spelast.

Det kom sterke reaksjonar frå mange hald på det som vart oppfatta som utilstrekkelege tiltak frå det største særforbundet i verda.

– Flautt og pinleg, uttalte generalsekretær Pål Bjerketvedt i Noregs Fotballforbund, medan landslagssjef Ståle Solbakken kalla Fifa toppane «dei mest inkompetente av dei inkompetente».

Sverige var blant landa som reagerte med å ikkje ville spele mot Russland uavhengig av land og bane.

Måndag kom likevel Den internasjonale olympiske komiteen med ei klar oppmoding til alle idrettsforbund verda over om å sjå bort frå russiske og kviterussiske deltakarar i alle internasjonale konkurransar.

