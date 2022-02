Jansrud legg opp – avsluttar karrieren i Kvitfjell

sport

Det stadfestar alpinisten sjølv på Instragram-kontoen sin.

– Utforrennet på laurdag i Kvitfjell blir mitt siste renn som aktiv alpinist, skriv Vinstra-guten.

– Eit tog av tankar har leidd til denne avgjerda – å skulle slutte med noko du har gjort heile livet er ikkje lett. Eg er samtidig glad for å ha bestemt meg for å avslutte i Kvitfjell, der eg vann for første gong i 2012, og der eg har køyrt framfor familie og venner i alle åra som har gått sidan, seier Jansrud.

Han voks praktisk talt opp i området der karrieren no skal rundast av.

– I desse farefulle tidene, kjennest karriereslutten min og dette innlegget meiningslaust. Min tankar og håp er med det ukrainske folket. Ver sterke, skriv Jansrud.

Han legg vidare til at han no ser fram til å bruke meir tid med familien, «den einaste tingen som verkeleg betyr noko».

Jansrud står med eitt OL-gull i karrieren. Det kom i super-G-rennet i Sotsji i 2014. I tillegg har han to OL-sølv, i storslalåm frå 2010 og utfor frå 2018. To olympiske bronsemedaljar har det òg vorte.

I VM-samanheng har Jansrud eitt gull og to sølv. Gullet kom i utfor i 2019.

Totalt har han vunne 23 verdscuprenn. 13 av triumfane har komme i super-G, men han har stått øvst på pallen åtte gonger i utfor.

Jansrud pådrog seg tidlegare denne sesongen ein alvorleg kneskade. På rekordtid rakk han likevel trene seg opp igjen å bli klar for det nyleg avslutta Beijing-OL. Der valde han å droppe utforrennet, men kom til start i super-G.

I etterkant var han tydeleg på at Beijing-opplevinga ville bli hans olympiske farvel. No er det klart at heile karrieren endar om få dagar.

