Ishockey: Petter Thoresen går av som landslagstrenar etter VM

Det opplyser Noregs Ishockeyforbund i ei pressemelding. Thoresen har vore landslagstrenar sidan 2016, og han skal leie Noreg i sitt femte VM som trenar. Etter det er det slutt.

– Partane har den siste tida vore i dialog om ei forlenging, der NIHF har tilbode Petter Thoresen forlenging av avtalen som landslagstrenar med eitt år, fram til og med VM 2023. Thoresen har i dag meddelt NIHF at han takkar nei til denne forlenginga, og dermed gir seg som landslagstrenar når inneverande avtale går ut etter VM 2022 i Finland, skriv forbundet.

NIHF opplyser at dei framover skal leggje trenarkabalen for herrelandslaget for dei neste åra.

