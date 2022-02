Ingen ukrainske Paralympics-utøvarar har komme til Beijing

sport

Ifølgje Den internasjonale paralympiske komité (IPC) blir det jobba hardt for å finne ei løysing.

– Vi er i regelmessig dialog med Ukraina om deltakinga deira i leikane, og vi jobbar hardt i kulissane for å få dei hit, seier talsperson Craig Spence i IPC til AP.

Innreisereglane til Kina skaper etter seiande òg problem. Til liks med under OL, må utøvarane komme i charterfly frå spesielt bestemde flyplassar. Alle utøvarar og leiarar må inn i ei lukka boble under leikane for å forhindre koronasmitte.

I tillegg er det ingen fly som går frå den ukrainske hovudstaden Kyiv på grunn av Russlands invasjon i landet. Fleire utøvarar har sendt eit brev til IPC med ønske om at ingen russiske utøvarar får delta. Ifølgje Spence skal styret snakke om det onsdag, men så langt ligg det ikkje føre noka utestenging.

Dei aktuelle utøvarane vil uansett måtte representere Den russiske paralympiske komité under leikane.

(©NPK)