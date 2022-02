Idrettspresidenten legg press på FIS etter IOC-avgjerd

sport

Den internasjonale olympiske komiteen kom måndag med ei oppmoding til alle særforbund om å ekskludere Russland og Kviterussland frå alle internasjonale konkurransar.

Norges idrettsforbund skriv til NTB at forbundet verdset og anerkjenner at Det internasjonale olympiske komité (IOC) har komme fram til same standpunkt som norsk idrett vedtok i helga og har fatta eit liknande vedtak.

Samtidig ber idrettspresidenten no om at fleire internasjonale forbund følgjer etter. Kjøll seier til NTB at ho forventar at alle dei internasjonale særforbunda «nå raskt fatter nødvendige vedtak som sørger for at utøvere, idrettsledere og tillitsvalgte fra Russland og Hviterussland ikke får anledning til å delta i internasjonal idrett».

– Dette hastar spesielt for dei internasjonale særforbunda som planlegg gjennomføring av internasjonale idrettskonkurransar i Noreg dei neste vekene, seier Kjøll til NTB og legg til:

– I tråd med det nordiske oppropet vårt er det òg ei klar forventning om at russiske og kviterussiske utøvarar og idrettsleiarar blir utestengde frå Paralympics som startar i Beijing 4. mars.

(©NPK)