IOC ber om utestenging av Russland og Kviterussland frå all internasjonal idrett

Uttalen kjem etter eit vedtak i IOCs styre måndag.

– For å verne integriteten til internasjonale idrettskonkurransar og av omsyn til tryggleiken til utøvarane, tilrår IOC-styret alle internasjonale idrettsforbund og arrangørar om ikkje å invitere russiske eller kviterussiske deltakarar, heiter det frå IOC i Lausanne.

IOC-styret seier vidare at dersom det ikkje er mogleg å hindre russiske og kviterussiske utøvarar å delta i konkurransar, må ein sørgje for at dei ikkje deltek under eige flagg.

– Russiske og kviterussiske deltakarar, som lag eller individuelle utøvarar, bør aksepterast berre som nøytrale deltakarar. Ingen symbol, flagg, fargar eller nasjonalsongar skal brukast, heiter det i uttalen.

Tidlegare måndag uttalte Det internasjonale skiforbundet FIS at det ikkje vil stengje ute russiske deltakarar. Det skaper utfordringar for gjennomføringa av fleire verdscupkonkurransar i Noreg den kommande veka.

Heller ikkje Fifa har gått så langt som å ekskludere Russland.

Samtidig varslar andre forbund at dei kjem til å stengje ute landet. Fleire land, blant dei Sverige, har gjort det klart at det ikkje er aktuelt å spele mot Russland i omspelet til VM-sluttspelet i Qatar til hausten.

