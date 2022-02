Finsk avis: Russland og Kviterussland blir kasta ut av det internasjonale ishockeyforbundet

sport

Ikkje namngitte kjelder seier til Iltalehti at det allereie er utarbeidd eit utkast til uttale frå IIHF som inneber at dei to landa ikkje får delta i VM i Finland i mai.

Den venta avgjerda vi òg bety at Russland blir fråteke A-VM i 2023.

Den norske ishockeypresidenten Tage Pettersen seier til TV 2 at han vil krevje at Russland blir utestengd frå alle konkurransar.

– No er det viktig at ei samla verd står opp mot den galskapen vi ser at ein mann i Russland no gjer, seier Pettersen, som også er stortingsrepresentant for Høgre.

(©NPK)