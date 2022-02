sport

Det opplyser Det europeiske fotballforbundet og Det internasjonale fotballforbundet.

Tidlegare måndag siterte Reuters, BBC og det tyske nyheitsbyrået DPA ikkje namngitte kjelder på at ei utestenging var like om hjørnet.

Ein eksklusjon betyr at det russiske herrelandslaget blir nekta å spele omspelskampar mot Sverige, Polen og Tsjekkia om ein plass i Qatar-VM til hausten. Kampane skal etter planen spelast i slutten av mars.

Det russiske kvinnelandslaget er på si side kvalifisert for EM-sluttspelet i England i juli. Også den deltakinga ser no ut til å ryke.

– Eg er veldig glad for at dei har komme til denne konklusjonen. Samtidig synest eg Fifas avgjerd kjem eit døgn for seint. Det er jo den som har vore den mest tidskritiske, all den tid Russland er klar for playoffkamper til VM i Qatar, seier fotballpresident Terje Svendsen til NTB.

– Hadde ho komme i går, hadde vi spart oss for mykje negative reaksjonar, for reaksjonane i fotballfamilien har vore sterke, legg han til.

Blir suspendert inntil vidare

Fifa og Uefa stadfestar i meldinga si måndag at alle russiske lag, anten det er snakk om landslag eller klubblag, skal suspenderast frå deltaking i Fifa- og Uefa-konkurransar inntil vidare.

- Fotballen står samla og i full solidaritet med alle dei råka menneska i Ukraina. Presidentane i begge forbund håpar at situasjonen i Ukraina vil betre seg betydeleg og raskt, slik at fotball igjen kan vere ein faktor i fellesskap og fred blant folk, heiter det vidare.

Det europeiske fotballforbundet opplyser vidare at det har vedteke å avslutte samarbeidet med Gazprom. Det russiske selskapet har vore sponsor for både meisterligaen og landslagskonkurransar, og det skulle òg ha vorte fronta under EM-sluttspelet i 2024.

– Den avgjerda oppfattar eg òg som rett, seier fotballpresident Terje Svendsen.

Sterke reaksjonar

Fifa vedtok så seint som søndag ikkje å ekskludere Russland no. Fifa bestemde då at Russland måtte spele kampane sine på nøytral bane, og at det ikkje skulle brukast russiske flagg eller at nasjonalsongen skulle spelast.

Det kom sterke reaksjonar frå mange hald på det som vart oppfatta som utilstrekkelege tiltak frå det største særforbundet i verda.

– Flautt og pinleg, uttalte generalsekretær Pål Bjerketvedt i Norges Fotballforbund, medan landslagssjef Ståle Solbakken kalla Fifa toppane «dei mest inkompetente av dei inkompetente».

Sverige var blant landa som reagerte med å ikkje ville spele mot Russland uavhengig av land og bane.

Måndag kom likevel Den internasjonale olympiske komiteen med ei klar oppmoding til alle idrettsforbund verda over om å sjå bort frå russiske og kviterussiske deltakarar i alle internasjonale konkurransar.

