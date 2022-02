sport

Russlands invasjon av Ukraina har skapt ein stor debatt rundt russiske idrettsutøvarar og moglegheitene deira til å delta i internasjonale stemne og kampar.

– FIS har vore klar i innstillinga si når det gjeld russiske utøvarar og alle FIS-konkurransar. For å sikre rettvise og inkluderande konkurransar på alle FIS-arrangement, skal ikkje nasjonale forbund eller lokale arrangørar stengje ute utøvarar på grunn av kjønn, rase, nasjonalitet eller seksuell legning, seier kommunikasjonsdirektør Jenny Wiedeke i ein e-post til NTB.

Ho viser så til ei pressemelding FIS sende ut 25. februar.

Fleire russiske langrennsløparar var måndag med på eit fly frå Helsingfors til Oslo. Dette landa ved 12.30-tida.

Utøvarane har igjen fått støtte frå FIS med tanke på å delta i renna i dagane som kjem.

Aleksandr Bolsjunov er ein av dei store favorittane på femmila i Holmenkollen søndag. Han er òg aktuell i sprinten i Drammen torsdag. Han var OL-konge i Kina med tre gull.

Sa nei

Bolsjunov svarte ikkje då Dagbladet stilte han eit spørsmål i innkomst-området på Gardermoen.

Den norske skipresidenten Erik Røste gjekk i helga ut og sa at russiske utøvarar ikkje er velkomne til Noreg for langrenn i Drammen (torsdag) og Oslo (laurdag og søndag) denne veka.

Det skal òg arrangerast hopp og kombinert verdscup i Noreg i dagane som kjem, i tillegg til alpint.

«Styret i Norges Skiforbund har i dag drøftet situasjonen knyttet til Russlands invasjon av Ukraina, og hvordan dette påvirker de kommende verdenscuprennene og verdensmesterskapet i Norge. Norges Skiforbunds beskjed til Russland og russiske utøvere er krystallklar: Vi ønsker ikke deres deltakelse!» heitte det i ei pressemelding utsend laurdag.

Må godta FIS-avgjerd

Arrangøren i Drammen sa dette til NTB tidlegare måndag:

– Vi er nøydde til å akseptere russisk deltaking om ikkje FIS (Det internasjonale skiforbundet) eller IOC (Den internasjonale olympiske komiteen) mannar seg opp til å seie at «no er det nok, no må vi stille opp for Ukraina». Då blir det skirenn med russiske skiløparar, sa Geirr Kihle til NTB.

Dagleg leiar i Holmenkollen Skifestival, Stefan Marx, er tydeleg på at han ikkje ønskjer russarar på startstreken, men seier at det må leggjast til rette for russisk deltaking dersom FIS bestemmer det.

– Standpunktet vårt er at vi støttar Skiforbundet og ikkje ønskjer at russiske utøvarar skal delta. Så er det opp til FIS eller styresmaktene å avgjere. Vi har sagt tydeleg til FIS kva vi ønskjer, seier Marx til NTB.

