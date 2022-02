Bjerketvedt om Fifa-avgjerda: – Flautt og pinleg

sport

Etter at Polen, Tsjekkia, Sverige uttalte at dei ikkje ville spele mot Russland i det kommande omspelet i VM-kvalifiseringa, kunngjorde Det internasjonale fotballforbundet (Fifa) søndag kveld tiltak mot Russland som ein konsekvens av krigen i landet i Ukraina.

Desse inneber at Russland ikkje kan spele internasjonale kampar på heimebane, men at desse skal spelast på nøytral stad. I tillegg må dei kalle seg «Football union of Russia» i Fifa-samanheng, og dessutan at ingen flagg eller nasjonalsong frå Russland vil bli brukte i kampar der lag frå Russlands fotballunion deltek.

Dei opplyser om at neste trinn er å stengje ute Russland frå konkurransar «dersom situasjonen ikkje betrar seg raskt».

Generalsekretær i NFF, Pål Bjerketvedt, er ikkje nøgd med desse tiltaka.

«Dette er uforståelig tamt og passivt av Fifa. Og det ETTER at en rekke fotballnasjoner har vært krystallklare i sine budskap. Flaut og pinlig», skriv han på si Facebook-side.

Fleire andre europeiske land har òg reagert på det som blir omfatta som utilstrekkelege tiltak mot Russland.

Fifa har opna for å kaste Russland heilt ut dersom «situasjonen ikkje betrar seg raskt».

(©NPK)