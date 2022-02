Verken FIS eller NIF vil stengje ute russiske utøvarar

sport

– Dette er krevjande problemstillingar som vi har dialog med ulike nasjonale særforbund, leiinga i dei nordiske landa, og EOC og IOC på. Internasjonale særforbund speler ei nøkkelrolle i denne problemstillinga. Vi følgjer utviklinga nøye, og ser dette opp mot dei sanksjonane som måtte komme frå styresmaktshald mot Russland, seier idrettspresident Berit Kjøll i ei fråsegn til NTB.

Styret i FIS har òg drøfta situasjonen rundt Russlands krigføring i Ukraina og vil følgje IOCs tilrådingar.

– Styret har einstemmig bestemt, på linje med IOCs tilrådingar for internasjonale forbund, at alle russiske idrettsutøvarar kan halde fram delta i FIS-konkurransar. Utøvarane kan konkurrere under sitt eige namn nasjonen Russland, men FIS-flagget og FIS-hymnen vil bli heiste og spelte under sigersseremoniane, heiter det i ei pressemelding frå FIS.

Holmenkollen

I neste veke er det verdscuprenn i Drammen og Holmenkollen. Der får russiske utøvarar no delta.

– I samband med dei kommande internasjonale skikonkurransane i Noreg er det stilt spørsmål om korleis Russlands krig i Ukraina påverkar arrangementa. Idrettsforbundet skal arbeide for at alle menneske blir gitt moglegheit til å utøve idrett ut frå ønska og behova sine, og utan å bli utsett for usakleg og uforholdsmessig forskjellsbehandling. Skiforbundets verdiarbeid byggjer på det same verdifundamentet som Idrettsforbundet, utdjupar Skiforbundet i ei pressemelding.

Fordømmer

Der heiter det vidare at Skiforbundet i samarbeid med Idrettsforbundet og andre særforbund i Noreg vil diskutere norsk idretts haldning til den heilt ekstraordinære situasjonen som har oppstått.

Samtidig fordømmer Skiforbundet på det sterkaste Russlands brot på folkeretten gjennom angrepet sitt på Ukraina og det ukrainske folket.

Når det gjeld innreise til Noreg er dette utanfor kontrollen til idretten og blir regulert av norske styresmakter.

