Van der Poel gir OL-gull til fengsla kinesisk dissident

Det melder menneskerettsorganisasjonen Amnesty.

– Eg snakkar ikkje for alle olympiarar, men eg og vennene mine innan idretten har brukt heile livet til å streve mot toppen. Den kinesiske regjeringa bruker draumane våre som eit politisk våpen for å legitimere regimet sitt. Det vart personleg for meg, og eg kjende meg utnytta, seier van der Poel i ei pressemelding.

Han held fram:

– Eg ønskjer at menneskerettsovergrepa i Kina minkar og at Gui Minhai blir sett fri. Det er mykje å be om, men det er det einaste rimelege å ønskje seg.

Under eit møte torsdag overrekte van der Poel gullmedaljen til Gui Minhais dotter Angela Gui.

– Eg skulle så klart helst ønskje at noko slikt ikkje var nødvendig, men det kjennest veldig fint at medaljen kan representere solidaritet for politiske fangar som far min og dei tallause andre offera for Kinas menneskerettsovergrep, seier dottera.

Van der Poel vann både 5000 og 10.000 meter i Beijing. Han sette verdsrekord på den lengste distansen.

Gui Minhai er opphavleg frå Kina, men han er svensk statsborgar. Han vart arrestert i oktober 2015 og har sidan sete fengsla i Kina, med unntak for nokre månader i 2017.

