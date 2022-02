Skiforbundet sender ingen utøvarar til verdscuprenn i Russland dersom dei blir haldne

sport

Det opplyser forbundet i ei pressemelding fredag.

Skiforbundet ber Det internasjonale skiforbundet (FIS) avlyse eller utsetje dei planlagde skirenna i Russland.

– Noreg har som tydeleg kommunisert i går, bede om at alle konkurransar i Russland blir avlyste/flytta. Det er eit viktig signal frå FIS om at dette er større enn idretten, og at idretten ikkje kan vere nøytrale i ein slik situasjon. Det vil uansett vere heilt utenkjeleg for Skiforbundet å sende utøvarar til konkurransar i Russland slik situasjonen er no, seier skipresident Erik Røste.

Han håpar FIS oppfyller ønsket om å flytte eller droppe renna.

– Mi personlege meining er at det er heilt uaktuelt at ein har skirenn i eit land som påfører andre nasjonar store lidingar gjennom våpenbruk og invasjon. Eg har gjenteke bodskapen min overfor FIS i dag og håpar at ein raskt avlyser eller flyttar renna. Tryggleiken til utøvarane vil alltid vere det viktigaste, og vi kjem ikkje til å sende nokon løparar for å delta i Russland, seier Røste.

