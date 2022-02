Skiforbundet lovar hjelp til ukrainske VM-deltakarar i Noreg

sport

Det opplyser forbundet til NTB.

– Skiforbundet har bestemt seg for at vi vil bidra med midlar og all mogleg støtte til dei ukrainske skiløparane som deltek under junior-VM. Vi skal sørgje for at dei får tryggleik og ro, både under meisterskapen på Hadeland og i vekene som kjem, seier skipresident Erik Røste.

Fleire ukrainske VM-deltakarar har uttrykt uro for situasjonen i heimlandet etter Russlands invasjon torsdag. For dei rår no uvissa, mellom anna rundt moglegheitene for heimreise.

No blir dei lova hjelp og støtte av skiforbundet.

Sårbar situasjon

– Det er utøvarar som er komne i ein veldig vanskeleg og sårbar situasjon. Dei veit ikkje eingong om dei kjem seg heim. Då skal vi ta vare på dei i Noreg og sørgje for at dei får bu trygt og blir tekne vare på. Skifamilien stiller opp, seier skipresident Røste.

Utviklingssjef i Skiforbundet, Brit Baldishol, seier at dei ukrainske utøvarane har ulike behov.

– Det er ein tragisk og forferdeleg situasjon for utøvarane. Vi gjer det vi kan for at dei skal få ro. Nokon vil heim, men spørsmålet er om det er mogleg, seier ho til NTB.

– Utøvarane skal uansett vite at vi stiller opp. Skiforbundet stiller opp for uskuldige langrennsløparar frå eit land som no er under angrep frå nabolandet. Ukrainarane er eit sterkt folk og har opplevd mykje gjennom historia. Vi har tilbode hjelp og prøver å ta så godt vare på dei som mogleg i ein svært krevjande situasjon, legg ho til.

Slutt søndag

Russiske styrkar gjekk natt til torsdag inn i Ukraina. Invasjonen har vekt skarpe reaksjonar og fordømming i store delar av verda.

Ukraina har eit titals utøvarar på plass på Lygna. Dei deltek både i junior- og U23-klassen.

Verdsmeisterskapen på Lygna vart innleia tidlegare denne veka. Det går føre seg til søndag.

