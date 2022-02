Medium: Meisterligafinalen i fotball blir flytta frå Russland til Frankrike

sport

Det er New York Times og det amerikanske nyheitsbyrået AP som melder at Ukraina-situasjonen får konsekvensar for kampen som skal gå 28. mai.

Uefa skal òg ha vedteke å flytte kampar som involverer russiske lag i europeiske klubbturneringar. Det gjeld i første omgang Spartak Moskvas kommande kamp i Europaligaen, skriv New York Times.

Det russiske landslaget skal i tillegg etter planen ta imot Polen til kamp i VM-kvalifiseringa i Moskva 24. mars. Det internasjonale fotballforbundet (Fifa) skal ikkje ha teke stilling til kva som skjer med denne kampen enno.

Storbritannias statsminister Boris Johnson adresserte dei kommande fotballkampane då han uttalte seg om Ukraina-saka tidlegare denne veka.

– Det er viktig at president Putin i denne kritiske augneblinken forstår at det han gjer, vil vere ein katastrofe for Russland. Han vil ende opp med eit fattigare land som følgje av sanksjonane verda vil implementere. Eit meir isolert Russland, som ikkje vil ha nokon sjanse til å vere vertskap for fotballarrangement, sa han.

Også Storbritannias idrettsminister Nadine Dorries tok til orde for at noko måtte gjerast med Champions League-finalen.

– Eg har alvorlege bekymringar rundt sportsarrangementa som skal haldast i Russland, til dømes Champions League-finalen og vil diskutere med dei relevante styrande organa. Vi vil ikkje tillate president Putin å utnytte hendingar på verdsscena for å legitimere den ulovlege invasjonen av Ukraina, sa ho.

