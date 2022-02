Kommande verdseinar Medvedev om krigen: – Ikkje enkelt

sport

Medvedev tok seg til semifinalen i ATP 500-turneringa etter siger over Yoshito Nishioika. Russaren vann i strake sett 6-2, 6-3.

Russland innleidde natt til torsdag eit omfattande angrep mot Ukraina, og sidan har russiske styrkar rykt stadig djupare inn i landet.

– Å vakne opp i Mexico og sjå nyheitene heime, var ikkje lett, sa Medvedev etter sigeren.

– Ved å vere tennisspelar vil eg fremje fred over heile verda. Vi speler i så mange ulike land. Eg har vore i så mange land som junior og proff. Det er ikkje lett å høyre alle desse nyheitene. Eg er for fred, sa han.

Medvedev la til at duoen som vann doubleturneringa i Marseille sist veke, inkluderte ein russar (Andrej Rublev) og ein ukrainar (Denys Moltsjanov), og at det var «fantastisk».

No ventar Rafael Nadal i semifinalen i Mexico. Nadal slo Medvedev i Australian Open-finalen i januar. Den andre semifinalen er mellom Stefanos Tsitsipas og Cameron Norrie.

Spanske Nadal uttalte seg òg om det som går føre seg i Ukraina.

– Eg vil ikkje snakke om kven som har skulda, men for meg er det utruleg at det er krigar akkurat no. Eg kan ikkje forstå det, og eg vil at det skal ta slutt no, sa han.

Medvedev, som vann fjorårets US Open, blir måndag ny verdseinar i tennis. Han blir den 27. mannlege verdseinaren sidan rankinga vart innført i 1973, men berre den femte dei siste 18 åra. Djokovic, Roger Federer, Rafael Nadal og Andy Murray har monopolisert posisjonen sidan då.

