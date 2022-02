Juniorsjef reagerer på omtale av kvinnelangrenn: – Skal ikkje svartmåle alt

sport

Johaug gjekk inn til individuelt gull på alle dei tre distanserenna i Beijing-OL, men elles var det syltynt av toppresultat frå dei norske langrennskvinnene. Det beste var 8.-plassen til Maiken Caspersen Falla på sprinten.

Prestasjonane gav ny debatt, og fleire ekspertar var kritiske. I media vart situasjonen omtalt som «det norske kvinneproblemet», men alarmklokkene ringjer ikkje i rekrutteringsleiren.

– Eg synest ikkje vi skal svartmåle alt. Det har vorte mykje negativt fokus no, men eg meiner det er veldig mange spennande kort som kjem opp, seier Kørra til NTB.

Positiv

Ho er i desse dagar oppteken med junior-VM på Lygna. Tysdag såg ho Tuva Anine Brusveen-Jensen ta bronse på 15-kilometeren, og dagen etter gjekk dei norske jentene inn til stafettsiger ved å slå Russland på målfoto.

– Det er positivt det vi ser i juniormiljøet, og eg har eit litt anna blikk på det enn debatten som går no. I noregscupen på Nes var det 40 prosent jenter blant dei startande, og det er den høgaste delen vi nokon gong har hatt. Utviklinga der er kjempepositiv, meiner Kørra.

– Vi er bortskjemde i Noreg. Eg trur vi skal passe oss for å bli for negative, legg ho til.

Treng tid

Torstein Drivenes er trenaransvarleg for rekruttlandslaget. Han meiner òg at det no gror bra på jentesida, men erkjenner at det ikkje blir lett for nokon å ta opp arven etter Therese Johaug.

– Eg er ikkje bekymra for framtida til norsk kvinnelangrenn, men vi har ingen 20-åringar som kan hoppe rett inn og vere på nivået til Therese. Det må vi utvikle over litt tid, seier han til NTB og held fram:

– Når vi har eit så høgt nivå på dei beste, blir det veldig få sjansar på dei nest beste til å vise kva dei faktisk kan over tid. Eg er heilt sikker på at dei vil ta steget viss dei får moglegheita.

Torsdag starta òg U23-VM på Lygna. Der vart fjorårets juniorverdsmeister Margrethe Bergane beste norske som nummer åtte på 10-kilometeren i klassisk stil.

(©NPK)