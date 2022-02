Det internasjonale skiforbundet fråtek Russland alle attståande verdscuprenn

sport

Det opplyser Det internasjonal skiforbundet i ei pressemelding fredag.

Russland skulle etter planen ha arrangert verdscupavslutninga i langrenn, to verdscuprundar i hopp for kvinner og to verdscuprenn i fristil i vekene som kjem. Det blir det ingenting av.

– I tett samråd med partnarane sine har FIS, av omsyn til tryggleiken til alle deltakarane og for å halde oppe integriteten til verdsmeisterskapen, vedtok at alle gjenverande verdscuprenn som skal haldast i Russland vil bli kansellerte eller flytta til ein annan stad, heiter det i ei fråsegn.

FIS opplyser at eventuelle nye arrangørstader vil bli kommunisert ut så fort dei måtte vere stadfesta.

Skiforbundet melde tidlegare fredag at det ikkje ville vere aktuelt å sende norske utøvarar til eventuelle konkurransar i Russland.

Johannes Høsflot Klæbo og Therese Johaug har vore tydelege på at ei Russland-reise ville vere utenkjeleg.

Russiske styrkar gjekk natt til torsdag inn i Ukraina. Invasjonen har vekt skarpe reaksjonar og fordømming i store delar av verda.

(©NPK)