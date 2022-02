Bråthen: Uaktuelt å delta i hopprenna i Russland

sport

– Vi har diskutert dette i hoppavdelinga i dag, og det er heilt uaktuelt for oss å delta i verdscup og kontinentalcuprenn i Russland. Vi er litt opptekne av andre ting enn skihopping, og det blir totalt feil for oss å vise at vi på nokon som helst måte viser at vi ikkje har teke inn over oss det som skjer, seier Bråthen til VG.

I mars skal kvinnene etter planen delta i Nizjnij Tagil. Deretter er det verdscupavslutning i Tsjajkovskij. Det skal òg vere kontinentalcuprenn for herrar.

Russland innleidde natt til torsdag eit omfattande angrep mot Ukraina etter ei styrkeoppbygging som har gått føre seg i fleire månader.

