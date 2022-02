Berre russarane stilte i skicrosskvalifisering – 73 forfall

sport

Det var 61 påmelde utøvarar for menn og 24 for kvinner, men alle dei 73 utlendingane har trekt seg etter krigsutbrotet i Ukraina.

Sveriges skiforbund opplyste torsdag at dei seks utøvarane deira, som allereie var på plass i Russland, ikkje ville delta i helgas renn. Forbundet var i dialog med svenske styresmakter for å få utøvarane trygt heim, blant dei OL-meister Sandra Näslund.

Det var tidskvalifisering til begge helgas renn, med seks russiske utøvarar i klassen for menn og sju i kvinneklassen, med Igor Omelin som vinnar av kvalifiseringa for menn og Jekaterina Maltseva for kvinner.

