Paralympics-håpet ute for Balchen

sport

Balchen fekk tidlegare stadfesta at han hadde sikra kvoteplass gjennom dei gode resultata sine i vinter, men seinare kom kontrabeskjed frå IPC (Den internasjonale paralympiske komiteen) og arrangøren. Grunngivinga var at han ikkje er kvalifisert fordi han ikkje hadde internasjonal lisens i fjor.

– Dette er ei regeltilvising vi ikkje godtek, og saka er klaga på til IPC. Det kan ikkje vere rett at utøvarar som er gode nok inneverande sesong ikkje får delta i Paralympics fordi dei ikkje konkurrerte året før. Vi gjer det vi kan for å få Magnus til start, sa Noregs hovudleiar Cato Zahl Pedersen tidlegare i veka.

– NIF har i ettermiddag fått tilbakemelding om at reglane for deltaking blir haldne oppe. Det inneber at Magnus Valø Balchen dessverre ikkje får delta i Paralympics i Bejing, sa Lea til NRK torsdag.

16 norske var tekne ut til leikane, men Balchen deler lagnad med Trygve Toskedal Larsen.

Cato Zahl Pedersen tek på seg ansvaret for at Larsen vart skuffa. Han trudde Noreg hadde to kvoteplassar i langrenn, men det var berre éin.

(©NPK)