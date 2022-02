Moseby avslutta med bronse, ny finne presenterte seg med gull

sport

Moseby heldt seg innleiingsvis rundt ti sekund bak teten. Etter ei mil var han 18,7 sekund bak og på fjerdeplass. Moseby skjerpa seg mot slutten og kjempa seg inn på sigerspallen.

– Det var viktig at det vart medalje. Det hadde vore ergerleg med to sekund disfavør og fjerdeplass, men eg hadde jo håpa på betre. Eg skal vere så ærleg å seie det, men når løpet vart som det vart med litt lite flyt, så er eg godt fornøgd med bronse, sa Moseby til NTB.

– Kan du beskrive kva du meiner med lite flyt?

– Eg har vore litt på at eg skal vere avslappa i diagonalgangen og prøve å gli på skia. I dag vart det ikkje slik eg hadde sett for meg. Det vart litt kaving, og då tapte eg mykje. Eg følte at eg tapte krefter og sekund oppover, og det er litt kjipt. Eg hadde likevel bra med krefter siste to kilometrane, forklarte 22-åringen frå Kjelsås.

– Eg hadde ikkje kontroll undervegs, men eg hadde noko å gå på heile tida. Då eg høyrde at eg tok inn på tredjeplassen så gav det meg motivasjon til å grave djupt og gi alt dei siste kilometrane.

Moseby hadde ei flott innleiing på sesongen og var blant dei beste under sesongopninga på Beitostølen.

– Eg føler at eg er i god form og tilbake der eg var før jul. No får eg moglegheita til å gå i Holmenkollen på ein U23-kvote. Det er stas det, og noko har eg sett fram til sidan eg var liten.

Godt disponert

Ruuskanen leverte eit godt disponert løp og var til slutt 6,7 sekund føre svenske Leo Johansson. Moseby var 28,1 sekund bak, men 2,1 sekund føre sveitsiske Cyril Fähndrich på fjerdeplass.

Den svenske OL-løparen Johansson var raskast dei første 5 kilometrane. Ruuskanen var derimot den som gjekk raskast mellom 5 og 10 kilometer. Mot slutten tok svensken litt innpå igjen, men ikkje nok.

Trønderen Andreas Fjorden Ree var blant dei som gjekk raskast mot slutten. Han enda på 6.-plass, 38,9 sekund bak vinnaren. Iver Tildheim Andersen var 41 sekund bak på ein 8.-plass.

Kjempefornøgd

– Eg er godt fornøgd med sjetteplassen med tanke på at det er klassisk og ikkje favorittdistansen min. Det er godkjent, sa Ree frå Støren.

Martin Kirkeberg Mørk sleit med korona i oppkøyringa. Han var sjanselaus og enda på 38.-plass.

Den norske landslagstrenaren Torstein Drivenes var likevel godt fornøgd med den norske innsatsen.

– Det er mange som går gode løp. Det vart ein medalje på Håvard, så vi er kjempefornøgde. Vi var ikkje topp tre før dei siste 700 meterane, sa Drivenes.

(©NPK)