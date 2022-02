Kjøll: – Idrettsarrangement i Russland bør ikkje gjennomførast

sport

– Russlands aggresjon ovanfor Ukraina er heilt uakseptabel og er handlingar vi tek sterkt avstand frå. Som følgje av den svært alvorlege situasjonen som no har oppstått, er det ikkje rett å gjennomføre idrettsarrangement i Russland, seier idrettspresident Berit Kjøll i ei pressemelding.

– Internasjonale særforbund bør snarast finne alternative løysingar på dei idrettsarrangementa som blir planlagde gjennomført i Russland, legg ho til.

Norges idrettsforbund har løpande dialog med norske styresmakter i saka.

Det svenske skiforbundet opplyser i ei pressemelding at det ikkje vil sende nokon av utøvarane sine til Russland framover. Styreleiar i Sveriges skiforbund Karin Mattsson opplyser at det svenske skicrosslandslaget er i Russland no, og at tryggleiken til utøvarane og leiarane er det viktigaste.

Dei vil dermed ikkje delta i den planlagde konkurransen som skal vere i Sunny Valley. Dei er i dialog med svenske styresmakter for å garantere for tryggleiken deira, blir det opplyst.

Russland innleidde natt til torsdag eit omfattande angrep mot Ukraina etter ei styrkeoppbygging som har gått føre seg i fleire månader.

(©NPK)