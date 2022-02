Berge sluttar som landslagssjef: – Lei oss over at kapittelet nærmar seg slutten

sport

Noregs Håndballforbund offentleggjorde Berges avgang i ei pressemelding torsdag. Same kveld kom innkalling til ein pressekonferanse i Kolstad fredag.

Dermed er noko av uvissa som har råda rundt Berges framtid. Det har i lengre tid vore ført samtaler internt i Håndballforbundet rundt landslagssjefen og hans situasjon.

– Saknet etter å stå på golvet med laget mitt kvar einaste dag, er stort. Kjensla har vakse seg større og større den siste tida, og eg meiner at eg treng eit dagleg virke for å bli mest mogleg skjerpa i jobben min. Derfor har eg no informert NHF om at tida er inne for min del til å bli klubbtrenar igjen, seier Berge i ei fråsegn.

– Vi har respekt for at Christian ønskjer dette. Samtidig ligg det fast frå Forbundsstyrets side at landslagssjefane våre ikkje kan ha ein annan trenarjobb i topphandballen, seier handballpresident Kåre Geir Lio.

Partane er samde om at Berge fråtrer som landslagssjef.

Kolstad neste?

Hardtsatsande Kolstad har vore tydelege på at Berge er ønskt som trenar i klubben. Trønderane opna for at Berge kunne ta jobben samtidig som han òg varetok rolla som landslagssjef. Det har Noregs Håndballforbund vore tydelege på at ikkje er ei ønskt løysing.

Sist helg var Berge-saka eit tema då forbundet heldt styremøte. Der kom det inga avklaring. I staden vart det kommunisert ut at diskusjonane ville halde fram i tida som kjem.

No er Berge fri til å halde fram trenargjerninga si i ein klubb.

Han skal rett nok leie landslaget for siste gong under Golden League-turneringa i Danmark i midten av mars.

– Det blir veldig rart å ta farvel med gutane og støtteapparatet i mars. Det har vore ein enormt fin periode, med opplevingar eg aldri vil gløyme, seier Berge sjølv.

Blir hylla

Berge har vore norsk landslagssjef sidan 2014. Han har leidd laget til to VM-sølv (2017 og 2019) og EM-bronse for to år sidan. I dei tre siste meisterskapane (VM, OL og EM) har likevel Berges menn skuffa og ikkje komme til semifinale.

– Vi er svært takksame for alt han har gjort på dei åtte åra han har vore landslagssjef. Han har teke handballgutane til høgder vi knapt torde å drøyme om. Derfor er vi lei oss over at dette kapittelet no nærmar seg slutten, seier Erik Langerud, generalsekretær i Noregs Håndballforbund.

– Vi er veldig glade i Christian. Han vil stå som ein bauta i norsk handballhistorie. Eg vil òg rose Christian for måten han har opptredd på i dei samtalane vi har hatt om rolla hans, seier handballpresident Kåre Geir Lio.

Landslagssjefen har sete på ein kontrakt med Håndballforbundet fram til sommaren 2025.

Jaktar erstattar

No må forbundsleiinga starte jakta på Berges erstattar. Handballpresidenten seier at det arbeidet ikkje har noka bråhast.

– Vi vil presentere løysinga når den er klar. Målet er å ha ein ny landslagssjef på plass innan tidleg haust 2022, slik at vedkommande og laget får ei best mogleg oppkøyring til VM i Sverige/Polen i januar 2023, seier Lio.

– Dette vegskiljet gir oss ei moglegheit til å sjå på korleis vi kan byggje vidare på det Christian har skapt, og kva vi kan forbetre og endre rundt landslaget, seier han òg.

