United-profil kritisk til eigen klubb: – Alt handlar om kortsiktige mål

Spekulasjonane om kven som blir permanent United-sjef etter Ole Gunnar Solskjærs sparking i november, går føre seg for fullt. I mellomtida leier Ralf Rangnick laget fram til sommaren.

– Det er litt rart, erkjenner Fred overfor TNT Sports om managersituasjonen i United.

Intervjuet er gjeve att av Sky Sports. Den brasilianske landslagsspelaren meiner ein klubb som Manchester United burde operere på ein annan måte.

– Eg veit at det i fotball er viktig å få gode resultat så fort som mogleg, men det er òg viktig å ha ein langtidsplan. Det er litt dårleg av oss at vi ikkje har ein. Akkurat no handlar alt om kortsiktige mål. Vi veit ikkje korleis det blir etter sesongen, seier Fred.

Utsegnene kjem i forkant av Uniteds møte med Atlético Madrid i åttedelsfinalen i Meisterligaen. Første kamp blir spelt i Spania onsdag. Europacupen er siste sjanse til å stoppe titteltørken til klubben som har vart sidan 2017.

Der er Manchester United langt unna å vere blant vinnarfavorittane, men Fred synest ikkje det vil vere eit sjokk om dei raudkledde likevel går heile vegen.

– Eg veit at vi ikkje spelar vår beste fotball, men vi har mange kvalitetsnamn i stallen. Det er òg mange andre lag som heller ikkje spelar på sitt beste. Det vil ikkje vere galskap om vi vinn. Det kan skje, men vi må jobbe sokkane av oss.

