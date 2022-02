Tennisstjerna Zverev kasta ut av turnering etter raseriutbrot

sport

OL-vinnaren slo racketen sin fleire gonger i stolen der dommaren framleis sat under ein doublekamp. Episoden skjedde etter at han og makkeren Marcelo Melo hadde tapt for briten Lloyd Glasspool og finnen Harri Heliovaara.

Zverev hadde tidlegare i kampen reagert negativt på ei dommaravgjerd. Leiinga i ATP-touren reagerte omgåande og stengde ute 24-åringen for resten av turneringa for usportsleg framferd.

Zverev vann turneringa i fjor og hadde teke seg vidare frå 1. runde i single etter å ha slått amerikanske Jenson Brooksby. Ein kamp som vart avgjord 04.55 på natta lokal tid.

Den tyske stjerna skulle møtt landsmannen Peter Gojowczyk i 2. runde.

Også i Grand Slam-turneringa Australian Open i januar viste tyskaren misnøye etter å ha tapt ein kamp. Då smadra han racketen sin i bakken.

(©NPK)