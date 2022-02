OL-heltar med mykje å kjempe for – her er statusen i verdscupen

sport

Langrenn:

Her leier Klæbo samanlagt med ganske klar margin, men Aleksandr Bolsjunov viste storform i OL og har ikkje gitt opp kampen. Klæbo leier i tillegg sprintcupen og er 40 poeng bak Bolsjunov i distansecupen.

Therese Johaug var i det umoglege hjørnet og tok med seg gull frå alle dei individuelle distanserenna i Kina, men i verdscupen samanlagt ligg ho nede på ein 13.-plass.

Johaug er derimot på plassen bak leiande Frida Karlsson i distansecupen. Natalja Neprjajeva, som tok ein individuell sølvmedalje og gull på stafetten med ROC, håpar å forsvare verdscupleiinga totalt. Ho er i dag 195 poeng før Ebba Andersson.

Attståande konkurransehelgar:

* 26.–27. februar: Lahti, Finland (sprint fristil og 10/15 kilometer klassisk)

* 3.–6. mars: Drammen og Oslo (sprint klassisk, og 30/50 kilometer klassisk).

* 11.–13. mars: Falun, Sverige (sprint klassisk, 10/15 kilometer fristil, blanda stafett og lagsprint).

* 18.–20. mars: Tjumen, Russland (sprint fristil, 10/15 kilometer fellesstart fristil og 10/15 kilometer jaktstart klassisk).

Verdscupleiarar samanlagt: Johannes Høsflot Klæbo, Noreg og Natalja Neprjajeva, Russland.

Distansecup: Aleksandr Bolsjunov, Russland og Frida Karlsson, Sverige.

Sprintcup: Klæbo og Maja Dahlqvist, Sverige.

Hopp:

Karl Geiger leier verdscupen med skarve tre poeng på Ryoyu Kobayashi, men det var japanaren som viste den beste forma av hopparane i OL. Han går inn i avslutninga av årets sesong som den store favoritten til å vinne samanlagt.

Halvor Egner Granerud og Marius Lindvik er òg med i kampen om samanlagttrofeet. Dei er på på 3.- og 4.-plass. Hopparane skal òg konkurrere om edelt metall i VM i skiflyging i Vikersund.

Attståande konkurransehelgar:

* 25.–27. februar: Lahti, Finland (stor bakke og lagkonkurranse)

* 2.–6. mars: Raw Air i Oslo & Lillehammer (blanda lagkonkurranse og stor bakke)

* 10.–13. mars: VM i Vikersund, Noreg (skiflyging)

* 18.–20. mars: Oberstdorf, Tyskland (skiflyging)

* 24.–27. mars: Planica, Slovenia (skiflyging)

Verdscupleiarar samanlagt: Karl Geiger, Tyskland og Marita Kramer, Austerrike.

Kombinert:

Alles auge var retta mot Jarl Magnus Riiber før vinterleikane i Kina, men det var Jørgen Graabak som vart OL-kongen i kombinert med to gull og ein sølvmedalje. Riiber vart smitta av koronaviruset før første OL-konkurranse og kom seg ikkje i form etter sjukdommen.

Riiber dominerte i verdscupen fram til han fekk ryggplager, som har ført til at han ikkje har levert på like høgt nivå, og har vorte forbigått av Johannes Lamparter som har teke over leiinga i verdscupen.

Gyda Westvold Hansen har vunne alle kvinnerenna og har allereie sikra samanlagtsigeren i verdscupen.

Attståande konkurransehelgar:

* 25.–27. februar: Lahti, Finland (menn, stor bakke/10 kilometer og lagsprint 2 x 7,5 kilometer)

* 4.–6. mars: Oslo, Noreg (menn, stor bakke/10 kilometer)

* 11.–13. mars: Schonach, Tyskland (normalbakke/10 kilometer og normalbakke/5km)

Verdscupleiarar samanlagt: Johannes Lamparter, Austerrike og Gyda Westvold Hansen, Noreg.

Alpint:

Marco Odermatt har vore i ein eigen klasse denne sesongen, og han vil etter alle solemerke stikke av med samanlagttrofeet på slutten av sesongen. Han har ei solid leiing (375 poeng) ned til Aleksander Aamodt Kilde. I tillegg til verdscupen samanlagt blir det delt ut fem prisar til vinnarane i dei ulike greinene.

Attståande konkurransehelgar:

* 24–27 februar: Crans-Montana, Sveits. (kvinner, utfor)

* 26.–27. februar: Garmisch-Partenkirchen, Tyskland (slalåm)

* 2.–6. mars: Kvitfjell, Noreg (utfor og super-G)

* 5.–6. mars: Lenzerheide, Sveits (kvinner, super-G og storslalåm)

* 11.–12. mars: Åre, Sverige (kvinner, storslalåm og slalåm)

* 9. mars: Flachau, Austerrike (slalåm)

* 12.–13. mars: Kranjska Gora, Slovenia (storslalåm)

* 14.–20. mars: Courchevel/Meribel, Frankrike (utfor, slalåm, storslalåm, super-G og parallell lagkonkurranse)

Verdscupleiarar samanlagt: Samanlagt: Marco Odermatt, Sveits og Mikaela Shiffrin, USA.

Utforcup: Aleksander Aamodt Kilde, Noreg og Sofia Goggia, Italia.

Slalåmcup: Lucas Braathen, Noreg og Petra Vlhova, Slovakia.

Storslalåmcup: Marco Odermatt, Sveits og Sara Hector, Sverige.

Super-G-cup: Kilde og Federica Brignone, Italia.

Parallellcup: Christian Hirschbühl, Austerrike og Andreja Slokar, Slovenia.

Skiskyting:

Verdscupleiar Quentin Fillon Maillet heldt fram den solide forma han hadde i verdscupen og tok to individuelle gull og tre sølvmedaljar i OL. Johannes Thingnes Bø, som tok fire gullmedaljar i vinterleikane, er 196 poeng frå leiaren i verdscupen.

Marte Olsbu Røiseland viste òg storform i OL og er svært lysten på å vinne verdscupen etter å ha hamna på 2.-plass samanlagt i fjor. Ho leier føre Dzinara Alimbekava frå Kviterussland.

Attståande konkurransehelgar:

* 3.–6. mars: Kontiolahti, Finland (stafett, sprint og jaktstart)

* 10.–13. mars: Otepää, Estland (sprint, fellesstart og blanda stafett)

* 17.–20. mars: Holmenkollen, Noreg (sprint, jaktstart, fellesstart)

Verdscupleiarar samanlagt: Quentin Fillon Maillet, Frankrike og Marte Olsbu Røiseland, Noreg.

Sprintcup: Røiseland og Sebastian Samuelsson

Jaktstartcup: Røiseland og Fillon Maillet

Normaldistansecup: Tarjei Bø og Marketa Davidova

Fellesstartcup: Dorothea Wierer og Benedikt Doll.

