Langrennstrenar langar ut mot VM-programmet: – Heilt komisk

For andre sesong på rad består U23-VM av berre tre renn. Torsdag blir det klassisk distanse, medan det er sprint i fri teknikk laurdag og mixedstafetter søndag.

– Det provoserer meg. Det er hårreisande at det ikkje står eit skøyterenn på programmet når det først skal vere eit U23-VM. Slik det er no, er rennprogrammet latterleg. Heilt komisk, seier Skrødal til Adresseavisen.

Han trenar dei trønderske VM-håpa Haakon Skaanes, Andreas Fjorden Ree og Hanne Wilberg Rofstad. Kritikken blir støtta av rekruttlandslagstrenar Torstein Drivenes.

– Kristian har eit poeng. Eg er heilt samd med han i at eit renn i fristil hadde høyrt ein meisterskap til. Det burde vore ein distanse til, seier han.

Heller ikkje i fjor var det skøyterenn i U23-VM i finske Vuokatti. Øvinga vart droppa i forkant av meisterskapen.

– Med felles meisterskap for junior og U23 er det eit tøft program for arrangørane. Men programmet er sjølvsagt mogleg å endre, og vi er opne for å gjere endringar i framtida, seier assisterande renndirektør Michal Lamplot i Det internasjonale skiforbundet (FIS) til Adressa.

