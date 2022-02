Uefa blir kritisert for å halde fast på Champions League-finale i Russland

sport

Bakgrunnen er frykta for ein russisk invasjon i Ukraina. Måndag anerkjende Russlands president Vladimir Putin to ukrainske utbrytarrepublikkar som eigne statar, og han gav samtidig ordre om å sende «fredsbevarande styrkar» til Ukraina.

Mange ventar at Det europeiske fotballforbundet (Uefa) som ein konsekvens av Putins tale vil flytte meisterligafinalen ut av Russland. Men så langt ligg det ikkje føre nokon planar om dette.

Ei rekkje nasjonar har fordømt Russlands anerkjenning av Donetsk og Luhansk som uavhengige republikkar.

Kjelder opplyser til nyheitsbyrået DPA at Uefa skal halde eit nytt møte om temaet tysdag, men ei pressemelding frå forbundet gjentek beskjeden frå helga:

– Uefa overvaker situasjonen konstant og tett. Per no er det ingen planar om å endre arena (for finalen).

Den planlagde finalen i St. Petersburg blir spelt 28. mai og er Fotball-Europas største kamp i sesongen.

Den britiske parlamentsmedlemmen Tom Tugendhat er blant mange som har teke til sosiale medium for å kritisere Uefas posisjon i saka.

– Dette er ei skammeleg avgjerd. Uefa burde ikkje verne eit valdeleg diktatur, skriv han på Twitter.

Dei siste to åra har Uefa flytta meisterligafinalen på kort varsel på grunn av koronapandemien. Finalen vart spelt i Porto i fjor og i Lisboa året før.

