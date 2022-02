Tidlegare RBK-profil på veg til kinesisk fotball

sport

Adegbenro sleit mykje med form og skadar i Rosenborg-trøya, men etter overgangen til svensk fotball i fjor losna det verkeleg for spissen. 26-åringen noterte seg for 17 mål på 30 kampar då Norrköping enda på 7.-plass i Allsvenskan.

No ser det derimot ut som om tida av spissen i Sverige er over for denne gongen. Adegbenro er ifølgje fleire svenske medium nær ein overgang til kinesiske Beijing Guoan for ein overgangssum på rundt 30 millionar kroner.

Trenar Rickard Nordling seier til Norrköpings Tidningar at han regnar bort 26-åringen når sesongen startar 9. april.

– Ja, det er epilogen. Det er ein liten sjanse for at han blir her, men sjansane for det blir mindre og mindre, seier han til avisa.

(©NPK)