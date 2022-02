Spansk kunstløpar dopingteke i OL

sport

Barqueros prøve inneheldt spor etter klostebol, som i Noreg er best kjent som stoffet Therese Johaug vart utestengd for. Prøva vart innhenta etter kortprogrammet 18. februar. Barquero og makkeren Marco Zandron vart nummer 11 totalt, etter å ha fått same plassering både i kortprogrammet og friløpet.

Det er den fjerde positive prøva gitt under OL. Den iranske alpinisten Hossein Saveh Shemshaki, den ukrainske langrennsløparen Valentyna Kaminska og den ukrainske bobkøyraren Lidia Hunko vart òg dopingteken.

Mykje meir merksemd fekk dopingsaka til kunstløparen Kamila Valjeva, som i motsetning til dei andre er ei stor stjerne i idretten sin. Ho leverte den positive prøva si i samband med den russiske meisterskapen i romjula.

