Skistad med til Lahti – hoppar av U23-VM

Det betyr at ho ikkje deltek i U23-VM på Lygna denne veka. Uttaket frå Skiforbundet kom tysdag ettermiddag og inkluderer desse løparane:

Kvinner:

Sprint: Martine Engebretsen (Heming), Mathilde Skjærdalen Myhrvold (Vind), Kristine Stavås Skistad (Konnerud), Ane Appelkvist Stenseth (Grong), Heidi Weng (BUL), Lotta Udnes Weng (Nes).

10 kilometer: H. Weng, Hedda Østberg Amundsen (Asker), Margrete Bergane (Konnerud), Therese Johaug (Nansen), Anne Kjersti Kalvå (Lundamo), Marte Skaanes (Strindheim), Silje Theodorsen (Kvaløysletta).

Menn:

Sprint: Pål Golberg (Gol), Johannes Høsflot Klæbo (Byåsen), Thomas Helland Larsen (Fossum), Even Northug (Strindheim), Sindre Bjørnestad Skar (Bærums Verk og Hauger), Mattis Stenshagen (Follebu), Håvard Solås Taugbøl (Lillehammer), Erik Valnes (Bardufoss og Omegn).

15 kilometer: Golberg, Klæbo, Stenshagen, Valnes, Hans Christer Holund (Lyn), Emil Iversen (Varden Meråker), Martin Løwstrøm Nyenget (Lillehammer), Didrik Tønseth (Byåsen).

Det blir gått sprint i fristil i Lahti laurdag. Søndag er det klassiskrenn over 10 kilometer for kvinnene og 15 kilometer for herrane.

