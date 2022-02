Rosenborg hevdar å ha vorte hacka og svindla for 1,8 millionar kroner

sport

Det skal vere snakk om ein sum på 1,8 millionar kroner. Shenzen hevdar å ha utbetalt pengane, men Rosenborg seier dei ikkje har fått dei.

– Vi har ikkje motteke pengane. Slik vi forstår det har ein brukar i RBK vore hacka, skriv økonomisjef Roar Munkvold i ein e-post til idrettspolitikk.no, som omtalte saka først.

RBK mistenkjer at klubben har vore offer for eit hackarangrep, og involverte derfor norsk politi. Klubben trur det kan dreie seg om at hackarane har gitt Shenzen eit portugisisk kontonummer og at det er grunnen til at pengane aldri dukka opp. RBK er klare på at dei aldri har hatt nokon konto i Portugal.

Ifølgje Idrettspolitikk.no viser FIFA-dokumentet at Rosenborg kontakta norsk politi for å etterforske saka. Dagbladet har vore i kontakt med Trøndelag politidistrikt, som stadfestar at dei har vore kopla inn i saka.

– Saka vart, etter det eg kan sjå, lagt bort frå vår side 26. juli i fjor, seier jourhavande Hanne Sivertsen Berg i Trøndelag-politiet.

Fifas disiplinærkomité konkluderte med at Rosenborg må regne pengane som tapt, medan Shenzen er skyldfri i saka.

