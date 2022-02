Paralympics-troppen redusert – rekna feil på kvoteplassar

sport

Utøvarane det gjeld er langrennsløpar Trygve Toskedal Larsen og alpinist Magnus Valø Balchen. Olympiatoppen har klaga på avgjerda om Balchen og vil kjempe for deltakinga hans.

For Larsens del er årsaka feil frå norsk side i kvoteregistreringa.

– Ved den siste allokeringsrunden viser det seg at vi har berekna éin utøvar for mykje på langrennskvoten. Det er mitt ansvar at dette ikkje vart avdekt tidlegare, og eg beklagar konsekvensane dette får for utøvaren, seier Cato Zahl Pedersen, som er norsk hovudleiar, i ei pressemelding.

Balchen fekk stadfesta kvoteplass i kraft av dei gode resultata sine i vinter, men seinare kom kontrabeskjed frå IPC (Den internasjonale paralympiske komiteen) og arrangøren. Grunngivinga var at han ikkje er kvalifisert fordi han ikkje hadde internasjonal lisens i fjor.

– Dette er ei regeltilvising vi ikkje godtek, og saka er klaga på til IPC. Det kan ikkje vere rett at utøvarar som er gode nok inneverande sesong ikkje får delta i Paralympics fordi dei ikkje konkurrerte førre år, seier Zahl Pedersen.

– Vi gjer det vi kan for å få Magnus til start, og vi ventar på ei endeleg avklaring.

